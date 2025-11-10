ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯವಿದೆ: ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕುರಿತು ಗಂಭೀರ್ ಅಚ್ಚರಿ ಹೇಳಿಕೆ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಫೆಬ್ರುವರಿ–ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಐಸಿಸಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಮಾತರ ಭಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ. ಆದರೆ, ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಮುಖ್ಯ ತರಬೇತುದಾರರಾಗಿರುವ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್, ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ತಯಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಬಿಸಿಸಿಐ ವಾಹಿನಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು, ಆಟಗಾರರು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮಹತ್ವದ ಕುರಿತು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘ನಮ್ಮದು ತುಂಬ ಪಾರದರ್ಶಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಕೋಣೆಯಾಗಿದೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಅಪೇಕ್ಷೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆಯೇ ಇದೆ. ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಕುರಿತು ಯೋಚಿಸಲು ಇನ್ನೂ ಸಮಯವಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. </p><p>‘ಹುಡುಗರಿಗೆ ಫಿಟ್ ಆಗಿರುವುದರ ಮಹತ್ವ ತಿಳಿದಿದೆ. ನಾವು ಅಂದುಕೊಂಡಿರುವ ಸ್ಥಾನ ತಲುಪುಲು ನಮಗೆ ಇನ್ನು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಸಮಯವಿದೆ. ಆಟಗಾರರಿಗೆ ತಂಡದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನೆಂಬುದರ ಅರಿವಿದೆ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಗಂಭೀರ್, ‘ಆಳ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಎಸೆಯುವುದು ಎಷ್ಟು ಸುಲಭವೋ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗಿಲ್ರನ್ನು ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದೆವು’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಮೊದಲ ಸರಣಿಯಲ್ಲೇ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ 2–2 ರಿಂದ ಸಮಬಲ ಸಾಧಿಸಿದರು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಂದ್ಯವು 5 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನಡೆದಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ಗಿಲ್ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>