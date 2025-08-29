ಮುಳಬಾಗಿಲು: ಹೂತಿದ್ದ ಯುವತಿ ಶವ ತೆಗೆದು ಪರೀಕ್ಷೆ

<p><strong>ಮುಳಬಾಗಿಲು (ಕೋಲಾರ):</strong> 19 ದಿನದ ಹಿಂದೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದ ಯುವತಿಯ ಶವವನ್ನು ಬುಧವಾರ ಹೊರ ತೆಗೆದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಶವ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. </p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆವಣಿ ಹೋಬಳಿಯ ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರಾಮ ರೆಡ್ಡಿ ಎಂಬುವವರ ಪುತ್ರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕುಮಾರಿ (23) ಆಗಸ್ಟ್ 9 ರಂದು ಮಂಚದ ಮೇಲಿನಿಂದ ಬಿದ್ದು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಮುಳಬಾಗಿಲು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಕರೆದ್ಯೊಯುವಾಗ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದಿತ್ತು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಸಂಶಯದಂತೆ ಬೀಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಮಾಹಿತಿ ಆಧಾರಿಸಿ ಮುಳಬಾಗಿಲು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತ ದೂರು ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತು.ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬುಧವಾರ ಯುವತಿಯ ಶವ ತೆಗೆದು ಶವ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಮೈತ್ರಿ, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ವಿ. ಗೀತಾ, ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಕೆ.ಜಿ.ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅರುಣಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ಶವ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>‘ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹೂಳಲಾಗಿದ್ದ ಶವವನ್ನು ಹೊತೆಗೆದು ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿ ಕೆಲವು ಅಂಗಾಂಗಗಳ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಎಫ್ಎಸ್ಎಲ್ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಿಂದ ಬರುವ ಮಾಹಿತಿಯಿಂದ ಯುವತಿ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿರಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಯಲಿದೆ’ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>