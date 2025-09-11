ಗುರುವಾರ, 11 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯವೇ ನಂ.1; ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿ: ಲಾಡ್‌

ವಿವಿಧೆಡೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಡೆಲ್‌ ಪಾಲನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 11 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:05 IST
Last Updated : 11 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:05 IST
ವಿವಿಧ ವಲಯಗಳ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು
ವಿವಿಧ ವಲಯಗಳ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ ಹಾಗೂ ಡೀಸೆಲ್‌ಗೆ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್‌ಗೆ 50 ಪೈಸೆಯಿಂದ ₹1 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೆಸ್‌ ವಿಧಿಸಿ ಆ ಹಣವನ್ನು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ನೀಡಬೇಕು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ.
– ಸಂತೋಷ್‌ ಲಾಡ್‌, ಸಚಿವ
