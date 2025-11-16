ಭಾನುವಾರ, 16 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಬಂಗಾರಪೇಟೆ: ಸರ್ಕಾರಿ ವಸತಿಗೃಹ ಕೆಡವಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ!

ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಸಕ್ಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನೀಡಿ ಮರೆತಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು l ಖಾತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದ ನಿರಾಶ್ರಿತ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 15 ನವೆಂಬರ್ 2025, 23:28 IST
Last Updated : 15 ನವೆಂಬರ್ 2025, 23:28 IST
ವಸತಿಗೃಹ ಕೆಡವಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾಮಸಮುದ್ರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
– ಪ್ರತಿಭಾ, ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿ, ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ
ವಸತಿ ಗೃಹಕ್ಕೆ ಅಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶಿಸದಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
– ಮಧುಚಂದ್ರ, ಪಿಡಿಒ, ಕಾಮಸಮುದ್ರ
