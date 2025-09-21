ಭಾನುವಾರ, 21 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಮೊಬೈಲ್‌ ಸಖ್ಯ, ಮನುಷ್ಯ ಸಹವಾಸದಿಂದ ದೂರ: ಜಯಂತ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ

ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ವಿ.ವಿಯಿಂದ ‘ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ’ ಪ್ರದಾನ- ಜಯಂತ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಉಪನ್ಯಾಸ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 21 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 7:37 IST
Last Updated : 21 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 7:37 IST
ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಮತ ಈ ಮತವೆಂಬ ಭೇದಭಾವ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಗಿಡ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳಕಿನಡೆ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಶಿಕ್ಷಣವೂ ಬೆಳಕಿದ್ದಂತೆ. ಅದು ತಮ್ಮನ್ನು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ
ಜಯಂತ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಸಾಹಿತಿ
ಉತ್ತರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ‘ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ’ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಘನತೆಯೊಂದಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಾಗಲಿ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಮಹದಾಸೆಯಾಗಿದೆ
ಪ್ರೊ.ನಿರಂಜನ ವಾನಳ್ಳಿ ಕುಲಪತಿ ಉತ್ತರ ವಿ.ವಿ
KolaraJayantha kaykini

