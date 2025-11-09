ಭಾನುವಾರ, 9 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಕುರಿ ಕಂಬಳಿಯೇ ದೈವದ ಸ್ವರೂಪ: ಶಾಸಕ ಎಸ್.ಎನ್.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 9 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:02 IST
Last Updated : 9 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:02 IST
ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ನಗರದಲ್ಲಿನ ಕನಕದಾಸರ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಡೋಳ್ಳುಕುಣಿತ ಕಲಾ ತಂಡವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆದರು
ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕನಕದಾಸರ ಸ್ಥಬ್ದ ಚಿತ್ರ ಗಳಿಗೆ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು
BangarapeteKanakadasa Jayanthi

