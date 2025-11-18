ಮಂಗಳವಾರ, 18 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಶಿವನ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ, ಲಕ್ಷ ದೀಪೋತ್ಸವ

ಕಡೆ ಕಾರ್ತಿಕ ಸೋಮವಾರ: ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಸ್ವಾಮಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆದ ಭಕ್ತರು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 18 ನವೆಂಬರ್ 2025, 8:40 IST
Last Updated : 18 ನವೆಂಬರ್ 2025, 8:40 IST
ನಂಗಲಿ ಗಣೇಶನ ಗುಡಿ ಮುಂದೆ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಸಂಕೇತವನ್ನು ಮಣ್ಣಿನ ದೀಪಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿರುವುದು 
ನಂಗಲಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಶಿವನ ವಿಗ್ರಹ ಮಾದರಿಗೆ ದೀ‍ಪಗಳ ಅಲಂಕಾರ
ನಂಗಲಿ ಗಣೇಶನ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಓಂ ಸಂಕೇತಕ್ಕೆ ದೀಪಗಳ ಅಲಂಕಾರ 
kolar

