ಕೆಜಿಎಫ್ | ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಅಧಿಕೃತಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಕಾರ

ರೈತ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಅಸಮಾಧಾನ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 4 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:23 IST
Last Updated : 4 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:23 IST
ಬೇತಮಂಗಲ ಎಇಇ ರೈತರನ್ನು ಆಸಡ್ಡೆಯಿಂದ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಅಶ್ವತ್ ನಾಯ್ಡು, ರೈತ,
ದಿನಾಂಕ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಬೆಸ್ಕಾಂ ಮುಖ್ಯ ಕಚೇರಿಗೆ ಕೋರಲಾಗಿದೆ. ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗುವ ಸಂಭವ ಇದ್ದು, ರೈತರು ಆತಂಕ ಪಡಬೇಡಿ.
ಕವಿತಾ, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಬೆಸ್ಕಾಂ
