ಕೋಲಾರ | ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಡಿಪಿಆರ್‌; ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ ₹2.84 ಕೋಟಿ

ರೂಪುರೇಷೆ ಚರ್ಚೆ: 25 ವರ್ಷದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿ– ಶಾಸಕ, ಸಂಸದ ಸಲಹೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 10 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:15 IST
Last Updated : 10 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:15 IST
ರಿಂಗ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಹಣ ಕೊಡಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮದು. ರೈತರ ಜೊತೆ ಸಭೆ ಕೂಡ ನಡೆಸೋಣ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಯ್ಕೆ ಪರಿಶೀಲಿಸೋಣ
ಕೊತ್ತೂರು ಮಂಜುನಾಥ್‌ ಶಾಸಕ
2050ಕ್ಕೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಬಹುದಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅದನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲು ಯೋಜನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಮುಂದಿನ 25ರಿಂದ 30 ವರ್ಷಗಳ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಿಂಗ್‌ ರಸ್ತ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂ.ಮಲ್ಲೇಶ್‌ ಬಾಬು ಸಂಸದ
