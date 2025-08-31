ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಬೀಗ: ಕಾಮಸಮುದ್ರ ಹೋಬಳಿಯ ನಾಡ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ

ನಾಡ ಕಚೇರಿ ಕೇಂದ್ರದ ಬಳಿಯ ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ನೀರಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲದೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿರುವುದು
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಜನರು ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಗರವು ಅನೈರ್ಮಲ್ಯವಾಗಿದೆ.
ತಿಪ್ಪಾರೆಡ್ಡಿ ಕಾಮಸಮುದ್ರ
ನಾಡಕಚೇರಿ ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಶೀಘ್ರವೇ ಕುಡಿಯುವ ಮತ್ತು ಬಳಕೆ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುವುದು.
ವಾಣಿ, ಪಿಡಿಒ
ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮೊರೆ ಹೋದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ
ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಖಾಸಗಿಯವರಿಂದ ಆಗ್ಗಾಗ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶೌಚಾಲಯ ಬಳಕೆಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ನೀರಿನ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದು ತಮಗೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿರುವ ಶೌಚಾಲಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗಾಗಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿರುವ ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಬೀಗ ಜಡಿಯಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಬಯಲು ಶೌಚದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸುವಂತಾಗಿದೆ.