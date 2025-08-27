ಬುಧವಾರ, 27 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictkolar
ADVERTISEMENT

ಮುಳಬಾಗಿಲು: ಪಿಒಪಿ ಗಣಪನ ವಿಗ್ರಹಗಳ ಮಾರಾಟ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 27 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 5:57 IST
Last Updated : 27 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 5:57 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಕುಮ್ಮರಗುಂಟೆಯಿಂದ ಹೆಬ್ಬಣಿ ರಸ್ತೆಯ ಮೂಲಕ ಎನ್.ವಡ್ಡಹಳ್ಳಿ ಕಡೆಗೆ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿರುವ ಪಿಒಪಿ ಗಣೇಶ
ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಕುಮ್ಮರಗುಂಟೆಯಿಂದ ಹೆಬ್ಬಣಿ ರಸ್ತೆಯ ಮೂಲಕ ಎನ್.ವಡ್ಡಹಳ್ಳಿ ಕಡೆಗೆ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿರುವ ಪಿಒಪಿ ಗಣೇಶ
KolaraPOP ganesha

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT