ಸೋಮವಾರ, 8 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಮುಳಬಾಗಿಲು | ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಡಾಂಬರು ಮಾಯ...

ಕೆ.ತ್ಯಾಗರಾಜ್ ಎನ್.ಕೊತ್ತೂರು.
Published : 8 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:45 IST
Last Updated : 8 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:45 IST
ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆಯ ಮಿಣಜೇನಹಳ್ಳಿ ಸಮೀಪದ ಸೇತುವೆ
ಸೇತುವೆಯ ಕಂಬಗಳು ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟಿರುವುದು 
ಸೇತುವೆಯ ಸಿಮೆಂಟ್ ಉದುರಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಂಬಿ ಕಾಣುತ್ತಿರುವುದು 
kolarroadroad construction

