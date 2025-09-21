ಭಾನುವಾರ, 21 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಮುಳಬಾಗಿಲು: ರೈತ ಜಮೀನಿಗೆ ನುಗ್ಗುವ ಕೆರೆ ನೀರು

ನಂಗಲಿಯಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿದ ರಾಜಕಾಲುವೆ: ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿಗೆ ರೈತರ ಆಗ್ರಹ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 21 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 7:32 IST
Last Updated : 21 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 7:32 IST
ರಾಜ ಕಾಲುವೆ ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿನ ನೀರು ರೈತರ ತೋಟಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗುವ ನೀರು
ಹೆದ್ದಾರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ರಾಜ ಕಾಲುವೆ ಮುಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೆರೆಗಳ ಕೋಡಿ ನೀರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 75ರಲ್ಲಿ ಹರಿದಿದ್ದ ಚಿತ್ರ.
