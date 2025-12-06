ಶನಿವಾರ, 6 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಕೋಲಾರ: ರಸ್ತೆಗೆ ಮೋರಿಯ ಕೊಳಚೆ ನೀರು!

ವಿಜಯನಗರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆಯಂತಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ, ಸ್ಥಳೀಯರ ಆಕ್ರೋಶ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 6 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 8:24 IST
Last Updated : 6 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 8:24 IST
ವಿಜಯನಗರ ಬಡಾವಣೆಯ ಕೆಲ ನಿವಾಸಿಗಳು ಶುಕ್ರವಾರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು
ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವುದು
