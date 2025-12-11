ಗುರುವಾರ, 11 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಸಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಸೂಚನೆ

ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ: ಬರೀ ಬಾಯಿಮಾತಿನ ಬೋಧನೆ ಬೇಡ, ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿ: ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 11 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:51 IST
Last Updated : 11 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:51 IST
Kolara

