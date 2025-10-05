ಭಾನುವಾರ, 5 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಫೋನ್‍ ಪೇ ವ್ಯವಹಾರ ಕಂಡು ಉಪಲೋಕಾಯುಕ್ತ ವೀರಪ್ಪ ತರಾಟೆ

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಉಪಲೋಕಾಯುಕ್ತ ವೀರಪ್ಪ ತರಾಟೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 5 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:19 IST
Last Updated : 5 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:19 IST
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಟ್ಟದಿಂದಲೇ ಆಡಳಿತ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಬೇಕಿದೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ನನ್ನ ತವರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಆದ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ
ಬಿ.ವೀರಪ್ಪ ಉಪಲೋಕಾಯುಕ್ತ
kolar

