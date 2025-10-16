ಗುರುವಾರ, 16 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಕೋಲಾರ: ಎಸ್‌.ಟಿಗೆ ಬಲಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಬೇಡ; ಪ್ರತಿಭಟನೆ, ರ‍್ಯಾಲಿ

ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಾಯಕ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ಬೃಹತ್‌ ಪ್ರತಿಭಟನೆ, ರ‍್ಯಾಲಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 16 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:04 IST
Last Updated : 16 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:04 IST
ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಮೈತ್ರಿ ಪ್ರತಿಭಟನಕಾರರ ಮನವಿ ಆಲಿಸಿದರು
ನಗರದ ಎಸ್‌ಎನ್‌ಆರ್‌ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆ ಮುಂಭಾಗ ರ‍್ಯಾಲಿ ಆರಂಭ | ಮಾನವ ಸರಪಳಿ ರಚಿಸಿ ಒಂದು ತಾಸಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ರಸ್ತೆ ತಡೆ ‌| ಪ್ರತಿಭಟನಕಾರರ ಮನವಿ ಆಲಿಸಿದ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ
kolarST

