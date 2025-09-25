ಗುರುವಾರ, 25 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಲಾರಕ್ಕೆ ಶೂನ್ಯ!

ಮುಳಬಾಗಿಲು ಟಿಕೆಟ್‌ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮುದ್ದು ಗಂಗಾಧರ್‌ಗೆ ಮಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಟ್ಟ
ಕೆ.ಓಂಕಾರ ಮೂರ್ತಿ
Published : 25 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 7:04 IST
Last Updated : 25 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 7:04 IST
