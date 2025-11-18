<p><strong>ಕೊಪ್ಪಳ</strong>: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಕನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಿರೂರಿನ ಶಿಕ್ಷಕ ಭೀಮನಗೌಡ ಎಚ್. ಎಂಬುವವರಿಗೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಂ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯದ ಆಮಿಷವೊಡ್ಡಿ ₹16.45 ಲಕ್ಷ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.</p>.<p>ಹೋಟೆಲ್ಗಳ ರಿವೀವ್ ಹಾಗೂ ರೇಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತ ಹೋದರೆ ಅರೆಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭೀಮನಗೌಡ ಅವರನ್ನು ನಂಬಿಸಿ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಮೊದಲು ರೇಟಿಂಗ್ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಂಬಿಕೆ ಬರಲಿ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ₹1022 ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಬಳಿಕ ಹಣ ತೊಡಗಿಸಿ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತ ಹೋದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬಿಸಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಹಣ ವಾಪಸ್ ಕೊಡದೆ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.</p>.<p>2024ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 16ರಿಂದ 2025ರ ಮೇ 6ರ ತನಕದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಮೊತ್ತವನ್ನು ಅಪರಿಚಿತ ಶಿಕ್ಷಕನ ಖಾತೆಯಿಂದ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿನ ಸೈಬರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>