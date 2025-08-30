ಆನೆಗೊಂದಿ | ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ: ಬಸವನದುರ್ಗಾ ಪ್ರಥಮ

<p><strong>ಗಂಗಾವತಿ</strong>: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆನೆಗೊಂದಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ 4ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ನಿಮಿತ್ತ ಅರ್ಜುನ ಗಜಾನನ ಯುವಕ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ತೋಟದ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳು ನಡೆದವು.</p>.<p>ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಗುಂಡು ಎತ್ತುವ, ಕಬಡ್ಡಿ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಒಡೆಯುವುದು (ಕೈಯಿಂದ ಗುದ್ದುವ) ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಜರುಗಿದವು.</p>.<p>ಗುಂಡು ಎತ್ತುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಕಮಲಾಪುರ, ಜಂಗಮರ ಕಲ್ಗುಡಿ, ಬಸವನದುರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮ ಸೇರಿ ಗಂಗಾವತಿ ನಗರದಿಂದ 9 ಜನರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಜಂಗಮರ ಕಲ್ಗುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುನಾಥ ಹೊಸ್ಕೇರಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದು, ₹1100 ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದರು.</p>.<p>ತೆಂಗನಕಾಯಿ ಒಡೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 8 ಜನ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಬಸವನದುರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುನಾಥ ಜಂಗಾರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದು, ₹1100 ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಆನೆಗೊಂದಿ, ಬಸವನದುರ್ಗಾ, ಬಂಡಿಬಸಪ್ಪ ಕ್ಯಾಂಪ್, ಕಮಲಾಪುರ ಸೇರಿ ಗಂಗಾವತಿಯಿಂದ ಒಟ್ಟು 12 ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದವು.</p>.<p>ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಸವದುರ್ಗಾ ತಂಡವು ಆನೆಗೊಂದಿ ಕಿಷ್ಕಿಂಧಾ ಯುವ ಬಳಗದ ವಿರುದ್ಧ 2 ಅಂಕಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ, ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿತು.</p>.<p>ನಿರ್ಣಯಕರಾಗಿ ಹೊನ್ನಪ್ಪನಾಯಕ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಗ್ರಾ.ಪಂ ಸದಸ್ಯ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಬಾಳೆಕಾಯಿ, ಸಂತೋಷ, ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಆಯೋಜಕರಾದ ದರ್ಶನ, ದೀಪಕ, ಚಂದು, ಪವನ ಸೇರಿದಂತೆ ಆನೆಗೊಂದಿ, ಬಸವನದುರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>