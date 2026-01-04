ಕನಕಗಿರಿ: ಮುಸ್ಲಿಮರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪಸ್ವಾಮಿ ಪೂಜೆ

<p><strong>ಕನಕಗಿರಿ:</strong> ಇಲ್ಲಿನ ಶಾಮೀದಸಾಬ ಗುರಿಕಾರ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಬರಿಮಲೆಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶನಿವಾರ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ 18 ಮೆಟ್ಟಿಲನ್ನು ಹೂವುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಶಾಮೀದಸಾಬ ಕುಟುಂಬದವರು ಕರ್ಪೂರ ಹಚ್ಚಿ ಭಕ್ತಿ ಮರೆದು ಪಟ್ಟಣದ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅಯ್ಯಪ್ಪ, ಗಣೇಶ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರುಗಳ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.<br> ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ಭಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಭಜನೆ ಗೀತೆಗಳ ಹಾಡಿಗೆ ಗುರಿಕಾರ ಅವರು ಧ್ವನಿಗೂಡಿಸಿದರು. ಶಬರಿಮಲೆ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸಿದ ಮಾಲಾಧಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರರಿಗೆ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಹಿರಿಯ ಮಾಲಾಧಾರಿಗಳಾದ ರಮೇಶ ದಾಸರ, ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಮರಾಠಿ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನರೆಡ್ಡಿ ಮಾದಿನಾಳ, <br /> ಆನಂದ ಭತ್ತದ, ನಿಂಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರ, ಅಮರೇಶ ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ರ, ಅಂಬಾಜಿರಾವ್ ಆರೇರ್ ಇತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>