ಯಲಬುರ್ಗಾ: ಗಾಂಧಿಗ್ರಾಮ ಪುರಸ್ಕಾರ ಅರ್ಹತಾ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ‘ಬೇವೂರ’

<p><strong>ಯಲಬುರ್ಗಾ:</strong> ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೇವೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ.ಟಿ ಅವರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ 2024-25ನೇ ಸಾಲಿನ ಗಾಂಧಿ ಗ್ರಾಮ ಪುರಸ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಯಲಬುರ್ಗಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೇವೂರ, ಚಿಕ್ಕಮ್ಯಾಗೇರಿ, ಮುಧೋಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳು 2024-25ನೇ ಗಾಂಧಿ ಗ್ರಾಮ ಪುರಸ್ಕಾರದ ಅರ್ಹತಾ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಪರಾಮರ್ಶೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದರು. </p>.<p>ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಕರವಸೂಲಾತಿ, ಎಸ್ಬಿಎಂ, ಜೆಜೆಎಂ, ಸಮುದಾಯ ಶೌಚಾಲಯ, ಸೋಲಾರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ವಿಂಡ್ ಫ್ಯಾನ್ ಮೊಬೈಲ್ ತೆರಿಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಪರಿಶೀಲಸಿದರು.</p>.<p>ಜಿ.ಪಂ ವಸತಿ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಹುಸೇನಸಾಬ್, ಗ್ರಾಪಂ ಪಿಡಿಒ ಅಬ್ದುಲ್ ಗಫಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>