ಭರತನಾಟ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾ 8.54 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟ ಏರಿದ ಕಲಾವಿದೆ

<p><strong>ಕೊಪ್ಪಳ</strong>: ಹೊಸಪೇಟೆಯ ಹರ್ಷಿತಾ ಎನ್. ಎನ್ನುವವರು ಸೋಮವಾರ ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟದ ಬುಡದಿಂದ ತುದಿಯವರೆಗೂ ಭರತನಾಟ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾ ಸಾಗಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 8 ನಿಮಿಷ 54 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಯನ್ನು ತಲುಪಿ ಆಂಜನೇಯನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಅಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p><p>ಹರ್ಷಿತಾ ಅವರು ಹೊಸಪೇಟೆಯ ಎಂ.ಜೆ.ನಗರದಲ್ಲಿ ರುದ್ರತಾಂಡವ ನಾಟ್ಯ ಕಲಾ ಮಂದಿರವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ</p><p>ಬಳಿಕ, ಭರತನಾಟ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಗುರುವಿಗೆ ಹರ್ಷಿತಾ ಅವರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p><p>ಹರ್ಷಿತಾ ಅವರು ಭರತನಾಟ್ಯದಲ್ಲಿ 10 ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಾಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಿಗೂ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>