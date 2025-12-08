ಸೋಮವಾರ, 8 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
Homedistrictkoppal
ಹನುಮಸಾಗರ: ಪ್ರತಿದಿನದ ಸಂಚಾರವೇ ಸವಾಲು

ಹನುಮಸಾಗರ: ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳ ಬಾಧೆ ತೀವ್ರ
ಡಿ.ಎಂ.ಕಲಾಲಬಂಡಿ
Published : 8 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:16 IST
Last Updated : 8 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:16 IST
ಪ್ರತಿದಿನ ಶಾಲೆಗೆ ಹೊರಡುವಾಗ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳಿಂದ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತ ಶಾಲೆಗೆ ಬರಲು ಹರಸಾಹಸಪಡುವಂತಾಗಿದೆ
ಸುರೇಶ ಶಿಕ್ಷಕ
ರಸ್ತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹದಗೆಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಬೈಕ್ ಸವಾರರಿಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಅನೇಕರು ಬೈಕ್ ಮೇಲಿಂದ ಬಿದ್ದು ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ.
ಮುತ್ತಣ್ಣ ಗ್ರಾಮಸ್ಥ 
ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮುಂದಾಗಬೇಕು. ಗ್ರಾಪಂ ಮಣ್ಣು ಹಾಕುವುದರ ಮೂಲಕ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಹೊರತು ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಹುಡುಕುತ್ತಿಲ್ಲ.
ಮೆಹಬೂಬ ಗ್ರಾಮಸ್ಥ
Koppalaroad

