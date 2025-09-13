ಶನಿವಾರ, 13 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಗಂಗಾವತಿ | ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿದು ಚುನಾವಣೆ ಮುಂದೂಡಿಕೆ: ಆರೋಪ

ಟಿಎಪಿಸಿಎಂಎಸ್ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಚುನಾವಣೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 13 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:18 IST
Last Updated : 13 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:18 IST
Comments
ಕೋರಂ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಚುನಾವಣೆ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದ್ದು ಮುಂದಿನ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
– ಶಿವಾಜಿ, ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ
Koppal

