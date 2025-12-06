ಶನಿವಾರ, 6 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಕುಷ್ಟಗಿ | ‘ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ತರಬೇತಿ’

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 6 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:49 IST
Last Updated : 6 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:49 IST
ಕುಷ್ಟಗಿ ಎಸ್‌.ವಿ. ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಅಬ್ದುಲ್‌ ರಜಾಕ್‌ ಟೇಲರ್‌ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು
ಕುಷ್ಟಗಿ ಎಸ್‌.ವಿ. ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಅಬ್ದುಲ್‌ ರಜಾಕ್‌ ಟೇಲರ್‌ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು
