ಬುಧವಾರ, 1 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
‘ಗಾಂಧಿ ಮಾರ್ಗ’ದಲ್ಲಿ ಕಾಮನೂರು

ಕೊಪ್ಪಳ ಸಮೀಪದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳಿಲ್ಲ, ಗುಟ್ಕಾ, ಮದ್ಯ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ
ಪ್ರಮೋದ ಕುಲಕರ್ಣಿ
Published : 1 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 0:02 IST
Last Updated : 1 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 0:02 IST
ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳಿಂದ ನಮ್ಮೂರಿನಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಮದ್ಯ ಕುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯವರು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ
ಮಾನಪ್ಪ ಬಡಿಗೇರ ಗ್ರಾಮಸ್ಥ
ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಚಿಕ್ಕ ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಗುಟ್ಕಾ ಮಾರಾಟ ನಿಷೇಧವನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ    
ಈರಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಯ ಒಡತಿ
Koppal

