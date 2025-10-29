ಬುಧವಾರ, 29 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಆನೆಗೊಂದಿ, ಹನುಮನಹಳ್ಳಿ, ರಂಗಾಪುರದ ಅನಧಿಕೃತ ರೆಸಾರ್ಟ್‌ ತೆರವು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 29 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:14 IST
Last Updated : 29 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:14 IST
ಆನೆಗೊಂದಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ರೆಸಾರ್ಟ್‌ವೊಂದನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡಲಾಯಿತು
ಆನೆಗೊಂದಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ರೆಸಾರ್ಟ್‌ವೊಂದನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡಲಾಯಿತು
KoppalResort

