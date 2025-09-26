ಶುಕ್ರವಾರ, 26 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಕೊಪ್ಪಳ: ಪಡಿತರ ಅಕ್ಕಿ ಅಕ್ರಮ- ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು

ಮುನಿರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು 35 ಕ್ವಿಂಟಲ್‌ ಅಕ್ಕಿ, ಗಂಗಾವತಿ ಪ್ರಕರಣ ಬಳಿಕ ಎಚ್ಚೆತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಪ್ರಮೋದ ಕುಲಕರ್ಣಿ
Published : 26 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:55 IST
Last Updated : 26 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:55 IST
Ration

