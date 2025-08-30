ಶನಿವಾರ, 30 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಒಳಮೀಸಲಾತಿ | ಶೇ 1ರಷ್ಟು ನೀಡಲು ಒತ್ತಾಯ: ಅಲೆಮಾರಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಮಹಾಸಭಾ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 30 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 6:55 IST
Last Updated : 30 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 6:55 IST
ಶೇ. 1ರಷ್ಟು ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ನಮ್ಮ ಪಾಲಿನ ಹಕ್ಕು ಕೊಡಿ. ನಾವು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಸದೇ ಹೋದರೆ ಮುಂಗರುವ ಎಲ್ಲ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನೂ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸುತ್ತೇವೆ.
– ಸಂಜಯದಾಸ್ ಕೌಜಗೇರಿ, ಅಲೆಮಾರಿ ಸಮಿತಿಯ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ
