ಗಂಗಾವತಿ: ಹನುಮಮಾಲೆ ಧರಿಸಿದ ಶಾಸಕ ಜಿ.ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ

<p><strong>ಗಂಗಾವತಿ</strong>: ಶಾಸಕ ಜಿ.ಜನಾರ್ದನರೆಡ್ಡಿ ಶನಿವಾರ ಹನುಮ ಭಕ್ತರ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಂಪಾಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಹನುಮಮಾಲೆ ಧರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪಂಪಾಸರೋವರದ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅರ್ಚಕರಿಂದ ಆಂಜನೇಯನ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಶಾಸಕ, ನಂತರ ಮಾಲಾಧಾರಣೆ ಮಾಡಿ ವಿವಿಧ ಪೂಜಾ ವಿಧಾನಗಳು ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಐದು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಹನುಮ ವ್ರತ ಆಚರಿಸಲಿರುವ ಶಾಸಕ ಡಿ.3 ರಂದು ಅಂಜನಾದ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹನುಮಮಾಲೆ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿ ಅವರು, ‘ಬಂಧನದಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಹನುಮಮಾಲೆ ಧರಿಸಿ, ಆಂಜನೇಯನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಆ ದೇವರು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡುತ್ತಲೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದಲೇ ರಾಜಕೀಯ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಮುಂಬರುವ ಏಪ್ರೀಲ್ ತಿಂಗಳಿನ ಹನುಮ ಜಯಂತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಹನುಮಮಾನ್ ಚಾಲಿಸ್ ಪಠಣ ಸೇರಿ ಕೇಂದ್ರ ನಾಯಕರನ್ನು ಅಂಜನಾದ್ರಿಗೆ ಕರೆಯಿಸುವ ಸಂಕಲ್ಪ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ನಂತರ ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಆಂಜನೇಯ ಪಾದಗಟ್ಟೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು.</p>.<p>ಮನೋಹರಗೌಡ ಹೇರೂರು, ಪಂಪಣ್ಣ ನಾಯಕ, ವಿರೇಶ ಬಲಕುಂದಿ, ಚಂದ್ರು ಹೀರೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>