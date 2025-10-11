ಶನಿವಾರ, 11 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಕೊಪ್ಪಳ | ‘ಆಯುರ್ವೇದಕ್ಕೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತಳಹದಿ’

ಗವಿದೀಪ್ತಿ-ಕೌಶಲ ಭಾರತಿ 2.0 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಯುರ್ವೇದ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಉದ್ಘಾಟನೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 11 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:58 IST
Last Updated : 11 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:58 IST
ಗವಿಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಮಠ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಬಡಮಕ್ಕಳ ಓದಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಆಯುರ್ವೇದ ಕಲಿಕೆಗೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ 
ಸಂಜಯ ಕೊತಬಾಳ ಗವಿಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಆಯುರ್ವೇದ ಕಾಲೇಜಿನ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ
ಆಯುರ್ವೇದದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಜೊತೆಗೆ ಕೌಶಲವನ್ನೂ ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡರೆ ವೈದ್ಯ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣಬಹುದು
ಡಾ. ಮಹಾಂತೇಶ ಸಾಲಿಮಠ ಗವಿಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಆಯುರ್ವೇ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ
Koppal

