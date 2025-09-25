ಗುರುವಾರ, 25 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಕೊಪ್ಪಳ | ‘ಗುಂಡಿಗಳ ಊರು’: ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಜೆಪಿ ಲೇವಡಿ

ಹದಗೆಟ್ಟ ಜಿಲ್ಲಾಕೇಂದ್ರದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಸಿನೆಟ್ಟು ಪ್ರತಿಭಟನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 25 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:23 IST
Last Updated : 25 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:23 IST
ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಡಿಗಳು ಇರುವುದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಆಡಳಿತ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಂತಿದೆ. ಶಾಸಕರು ಹಾಗೂ ಸಂಸದರು ಜನರಿಗೆ ಬೇಡವಾದ ಭಾಗ್ಯ ಕೊಡುವುದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
–ಡಾ. ಬಸವರಾಜ ಕ್ಯಾವಟರ್‌, ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸದಸ್ಯ
Koppal

