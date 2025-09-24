OTT Release| ಜೂನಿಯರ್, ಹೃದಯಪೂರ್ವಂ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಚಿತ್ರಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು: </strong>ಪ್ರಣಯ, ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ಹಾಸ್ಯ ಚಿತ್ರಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಂತ್ಯದೊಳಗೆ ವಿವಿಧ ಒಟಿಟಿಯ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಾರ ತೆರೆ ಕಾಣುತ್ತಿವೆ. </p>.<p><strong>ಜೂನಿಯರ್ (Junior)</strong></p><p>ಗಾಲಿ ಜನಾರ್ಧನ ರೆಡ್ಡಿ ಪುತ್ರ ಕಿರೀಟಿ, ನಟಿ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿರುವ ‘ಜೂನಿಯರ್' ಸಿನಿಮಾ ಇದಾಗಿದೆ.</p><p>ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು: ಆಹಾ (aha)</p><p>ಭಾಷೆ: ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ</p><p>ಬಿಡುಗಡೆ: ಸೆ.30</p>.<p><strong>ಸುಂದರಕಾಂಡ</strong> <strong>(Sundarakanda)</strong></p><p>ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನನ್ನು ದುರಾದೃಷ್ಟ ಶಾಪಗ್ರಸ್ತ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾನೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಎಲ್ಲವೂ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.</p><p>ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು: ಜಿಯೊ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್</p><p>ಭಾಷೆ: ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ಇತರೆ</p><p>ಬಿಡುಗಡೆ: ಸೆ.23</p>.<p><strong>ಹೃದಯಪೂರ್ವಂ (Hridayapoorvam)</strong></p><p>ಹೃದಯಪೂರ್ವಂ ಮಲಯಾಳಂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡ್ರಾಮಾ ಚಿತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಸತ್ಯನ್ ಅಂತಿಕಾಡ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೋಹನ್ಲಾಲ್, ಮಾಳವಿಕಾ ಮೋಹನ್, ಸಂಗೀತ್ ಪ್ರತಾಪ್, ಸಂಗೀತಾ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು: ಜಿಯೊ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್</p><p>ಭಾಷೆ: ಮಲಯಾಳಂ ಮತ್ತು ಇತರೆ</p><p>ಬಿಡುಗಡೆ: ಸೆ.26</p>.<p><strong>ಓಡುಂ ಕುದಿರ ಚಾಡುಂ ಕುದಿರ (Odum Kuthira ChaadumKuthira)</strong></p><p>ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಫಹದ್ ಫಾಸಿಲ್ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣಿ ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾ ಮದುವೆಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಅಬಿ ಮತ್ತು ನಿಧಿ ದಂಪತಿಗಳ ಸುತ್ತ ಕಥೆಯಾಗಿದೆ.</p><p>ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು: ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್</p><p> ಭಾಷೆ: ಮಲಯಾಳಂ ಮತ್ತು ಇತರೆ</p><p>ಬಿಡುಗಡೆ: ಸೆ.26</p>.<p><strong>ಸುಮತಿ ವಳವು (Sumathi Valavu)</strong></p><p>ಅರ್ಜುನ ಅಶೋಕನ್ ಮತ್ತು ಗೋಕುಲ್ ಸುರೇಶ್ ನಟನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಕಂಡಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಭಯಾನಕ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುವ ಆತ್ಮದ ಕಥೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಅವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗುವ ಜನರ ಕುರಿತಾಗಿದೆ.<br></p><p>ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು: ಝೀ 5</p><p>ಭಾಷೆ: ಮಲಯಾಳಂ ಮತ್ತು ಇತರೆ</p><p>ಬಿಡುಗಡೆ: ಸೆ.26</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>