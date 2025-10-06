ಸೋಮವಾರ, 6 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಿಗುವುದೇ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯ ‘ಗ್ಯಾರಂಟಿ’?

ಶೃಂಗಾರಗೊಂಡ ಬೃಹತ್‌ ವೇದಿಕೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಇಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಖರ್ಗೆ
ಪ್ರಮೋದ ಕುಲಕರ್ಣಿ
Published : 6 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:46 IST
Last Updated : 6 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:46 IST
ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವ ನೋಟ
ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವ ನೋಟ
ಕೊಪ್ಪಳದ ಕೇಂದ್ರಿಯ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣದ ಎದುರು ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಕನಕದಾಸ ಮೂರ್ತಿ
ಕೊಪ್ಪಳದ ಕೇಂದ್ರಿಯ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣದ ಎದುರು ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಕನಕದಾಸ ಮೂರ್ತಿ
Koppala

