21 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಕುಸಿದ ಕುಟುಂಬದ ಬಲ; ಕಣ್ಣೀರು ನಿರಂತರ

ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಅಸಹಾಯಕ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಬೇಕಿದೆ ಮಾನವೀಯ ನೆರವಿನ ಹಸ್ತ
ಪ್ರಮೋದ ಕುಲಕರ್ಣಿ
Published : 21 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 7:17 IST
Last Updated : 21 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 7:17 IST
ಸಂಜೀವಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಮನಿ
ಸಂಜೀವಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಮನಿ
ನನ್ನ ತಮ್ಮನ ಎರಡು ಅಂಗವಿಕಲ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ತಮ್ಮನ ಕುಟುಂಬದ ದಯನೀಯ ಸ್ಥಿತಿ ಕಂಡು ನೋವಾಗಿದೆ. ಮಾನವೀಯ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ನೆರವಾಗಬೇಕು  
ಸಂಜೀವಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಗಂಗಪ್ಪನ ಸಹೋದರ
Koppal

