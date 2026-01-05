ಸೋಮವಾರ, 5 ಜನವರಿ 2026
ಗವಿಮಠ: ಮಹಾರಥೋತ್ಸವ ಇಂದು; ಸಂಭ್ರಮದ ಸಂಗಮ

ಉದ್ಘಾಟನೆ ನೆರವೇರಿಸಲಿರುವ ಮೇಘಾಲಯದ ರಾಜ್ಯಪಾಲ, ಕನ್ನಡಿಗ ಸಿ.ಎಚ್‌. ವಿಜಯಶಂಕರ್‌
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 5 ಜನವರಿ 2026, 4:31 IST
Last Updated : 5 ಜನವರಿ 2026, 4:31 IST
ನಿರಂಜನಾನಂದಪುರಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ
ವಿದ್ವಾನ್ ನೌಶಾದ್ ನಿಶಾದ್ ಹರ್ಲಾಪುರ್
ರೈಲ್ವೆ ಖಾತೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ವಿ.ಸೋಮಣ್ಣ, ಸಂಸದರಾದ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ, ಜಗದೀಶ್‌ ಶೆಟ್ಟರ್ ಭಾಗಿ | ಸಂಜೆ 5.30ಕ್ಕೆ ಮಹಾರಥೋತ್ಸವ ನಿಗದಿ | ವಿವಿಧ ಕಲಾವಿದರಿಂದ ಸಂಗೀತ ಹಾಗೂ ಹಾಸ್ಯೋತ್ಸವ
