ಕೊಪ್ಪಳ: ಆಹಾರ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ; ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ ವಾರ್ಡನ್‌ ಎತ್ತಂಗಡಿ

ವರದಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಡಿಸಿ ಸೂಚನೆ; ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ವರದಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 13 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:18 IST
Last Updated : 13 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:18 IST
ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ ವಾರ್ಡನ್‌ ಬಗ್ಗೆ ದೂರುಗಳಿದ್ದರೂ ಬೇರೆ ನಿಲಯಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಪರಿಹಾರವಲ್ಲ. ತಕ್ಷಣ ಶಿಸ್ತುಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
– ಶೇಖರಗೌಡ.ಜಿ.ರಾಮತ್ನಾಳ, ಸದಸ್ಯ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣಾ ಆಯೋಗ
Koppal

