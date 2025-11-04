ಮಂಗಳವಾರ, 4 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಗುದ್ನೆಪ್ಪನಮಠದ ಆಸ್ತಿ | ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿ: ಸಂಗಮೇಶ್ ಗುತ್ತಿ

ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಕುಕನೂರು ಬಂದ್, ಪ್ರತಿಭಟನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 4 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:15 IST
Last Updated : 4 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:15 IST
ಕುಕನೂರಿನ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳು
ಕುಕನೂರಿನ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಟೈರ್ ಸುಟ್ಟ ಪತಿಭಟನಕಾರರು
Koppal

