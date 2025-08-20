ಗುರುವಾರ, 21 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಕುಷ್ಟಗಿ | ಜಿಟಿಜಿಟಿ ಮಳೆ; ಹಸಿಬರದ ಛಾಯೆ

ನಾರಾಯಣರಾವ ಕುಲಕರ್ಣಿ
Published : 20 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 7:19 IST
Last Updated : 20 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 7:19 IST
ಅಳವಂಡಿ ಸಮೀಪದ ಘಟ್ಟಿರೆಡ್ಡಿಹಾಳದಲ್ಲಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ಬೆಳೆ

ಕಪ್ಪುಮಣ್ಣಿನ ಭೂಮಿಯಿರುವ ಕಡೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಹೆಸರು ಫಸಲು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗಲೇ ರೈತರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಮಳೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಂತರಷ್ಟೇ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ.
ರುದ್ರೇಶಪ್ಪ ಟಿ.ಎಸ್‌., ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ
