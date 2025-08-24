ಭಾನುವಾರ, 24 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictkoppal
ADVERTISEMENT

ತಾವರಗೇರಾ: ಮಾಯವಾದ ರಾಯನಕೆರೆ ಕಾಲುವೆಗಳು 

ಒಡ್ಡು ಹೊಡೆದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿದ ನೀರು ,
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 24 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 5:05 IST
Last Updated : 24 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 5:05 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಕೇರೆ ನೀರು ಹರಿದು ಶೆಡ್ ಮುಳುಗಿರುವುದು 
ಕೇರೆ ನೀರು ಹರಿದು ಶೆಡ್ ಮುಳುಗಿರುವುದು 
ತಾವರಗೇರಾ ಪಟ್ಟಣದ ರಾಯನಕೆರೆಯಿಂದ ಅಪಾರ ನೀರು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಹರಿದು ಶ್ರೀವೈಜನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜಲಾವೃತವಾಗಿರುವದು
ತಾವರಗೇರಾ ಪಟ್ಟಣದ ರಾಯನಕೆರೆಯಿಂದ ಅಪಾರ ನೀರು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಹರಿದು ಶ್ರೀವೈಜನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜಲಾವೃತವಾಗಿರುವದು
Koppal

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT