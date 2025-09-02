ಮಂಗಳವಾರ, 2 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಕಾರಟಗಿ: ಗಂಗೆಸ್ಥಳದ ಅದ್ದೂರಿ ಮೆರವಣಿಗೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 2 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:11 IST
Last Updated : 2 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:11 IST
ಮಹಿಳೆಯರ ಆಕರ್ಷಕ ಡೊಳ್ಳು ಕುಣಿತ
ನೆರೆದಿದ್ದ ಅಪಾರ ಜನಸ್ತೋಮ
ಪೂರ್ಣಕುಂಭ ಕಳಸ ಹೊತ್ತ ಮಹಿಳೆಯರು
Koppala

