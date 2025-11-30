ಕುಕನೂರು: ಬೇರೆ ಪ್ರತಿಮೆಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ತಕರಾರು

<p><strong>ಕುಕನೂರು</strong>: ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿನ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ ಶಿರೂರು ವೀರಭದ್ರಪ್ಪನವರ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರತಿಮೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಪ್ರತಿಮೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಶಿವಶರಣೆ ಹೇಮರಡ್ಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಶನಿವಾರ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಸವರಾಜ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂಗಪ್ಪ ವಕ್ಕಳದ ಮಾತನಾಡಿ, ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರಮುಖ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ ದಿ.ಶಿರೂರು ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವೃತ್ತ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು, ಅನೇಕ ದಶಕಗಳಿಂದ ಆ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಶಿರೂರು ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ವೃತ್ತವೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 4 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅನುಮತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘ ಅವರ ಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಈಗ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಮೂರ್ತಿ ನಿರ್ಮಿಸಬಾರದು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದೇವಪ್ಪ ಅರಕೇರಿ, ಗ್ರಾಪಂ ಸದಸ್ಯ ಬಸವರಾಜ ರೆಡ್ಡಿ ಬಿಡನಾಳ ಇದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>