ತುಂಗಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯ ಕ್ರಸ್ಟ್‌ಗೇಟ್‌ಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ: ಎರಡನೇ ಬೆಳೆಗೆ ನೀರು ಅನುಮಾನ

ಗುರುರಾಜ ಅಂಗಡಿ
Published : 3 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:43 IST
Last Updated : 3 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:43 IST
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ನಮಗೆ ನೀರು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ರೈತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ಪ್ರಭುರಾಜ ಪಾಟೀಲ, ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖಂಡ
KoppalaTunga badhra

