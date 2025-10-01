ಬುಧವಾರ, 1 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
mandya
ಬೃಂದಾವನ ಬೆಳಗಿದ ‘ಕಾವೇರಿ ಆರತಿ’

ಕೆಆರ್‌ಎಸ್: ಐದು ದಿನಗಳ ವರ್ಣರಂಜಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತೆರೆ
ಸಿದ್ದು ಆರ್.ಜಿ.ಹಳ್ಳಿ
Published : 1 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 0:30 IST
Last Updated : 1 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 0:30 IST
‘ಕಾವೇರಿ ಆರತಿ’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೋಮವಾರ ವೈಭವದಿಂದ ನಡೆಯಿತು 
ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆಆರ್‌ಎಸ್‌ ಬೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಕಾವೇರಿ ಪ್ರತಿಮೆ ಮುಂಭಾಗ ವೈದಿಕರ ತಂಡ ‘ಕಾವೇರಿ ಆರತಿ’ ನೆರವೇರಿಸಿತು 
ಕಾವೇರಿ ಆರತಿ ವಿಚಾರವನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅ.8ರಂದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುವ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ
ಕೆ.ಬೋರಯ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರೈತ ಹಿತರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿ
Mandya

