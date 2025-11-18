ಮಂಗಳವಾರ, 18 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictmandya
ADVERTISEMENT

ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದ ಕಡೇ ಸೋಮವಾರ: ಸಾಸಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ದಂಡು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 18 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:03 IST
Last Updated : 18 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:03 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಕಿಕ್ಕೇರಿ ಹೋಬಳಿಯ ಸಾಸಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜಿಸಲು ಸೋಮವಾರ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶವಿಲ್ಲದೆ ಭಕ್ತರು ಹೊರಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸುತ್ತಿರುವ ಭಕ್ತರು
ಕಿಕ್ಕೇರಿ ಹೋಬಳಿಯ ಸಾಸಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜಿಸಲು ಸೋಮವಾರ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶವಿಲ್ಲದೆ ಭಕ್ತರು ಹೊರಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸುತ್ತಿರುವ ಭಕ್ತರು
Mandya

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT