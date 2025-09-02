ಮಂಗಳವಾರ, 2 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictmandya
ADVERTISEMENT

ಮಂಡ್ಯ: ಅಗ್ನಿ ನಂದಿಸಲು ಜಲವಾಹನಗಳ ಕೊರತೆ!

ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಕರೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಏರಿಕೆ; ಮೂಲೆ ಸೇರಿದ 10 ಜಲವಾಹನಗಳು
ಿದ್ದು ಆರ್.ಜಿ.ಹಳ್ಳಿ
ಸಿದ್ದು ಆರ್.ಜಿ.ಹಳ್ಳಿ
Published : 2 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 2:30 IST
Last Updated : 2 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 2:30 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 7 ಜಲವಾಹನಗಳು ಲಭ್ಯವಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಶಕ್ತಿಮೀರಿ ಅಗ್ನಿ ನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಾಹನ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದರೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ
ರಾಘವೇಂದ್ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಂಡ್ಯ
ತುರ್ತು ಸೇವೆ ನೀಡಬೇಕಾದ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಜಲವಾಹನವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಜನರ ಪ್ರಾಣ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು
ಕಾರ್ತಿಕ್‌ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ನಾಗಮಂಗಲ
Mandyafire department

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT