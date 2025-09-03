ಬುಧವಾರ, 3 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಜಾನಪದ ಉಳಿವಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಅಗತ್ಯ: ರಾಮಚಂದ್ರೇಗೌಡ

ನಾಡೋಜ ಜಿ.ನಾರಾಯಣ ಸಂಸ್ಮರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ: ಹಿ.ಶಿ. ರಾಮಚಂದ್ರೇಗೌಡ ಹೇಳಿಕೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 3 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 2:41 IST
Last Updated : 3 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 2:41 IST
ಜಾನಪದದ ಮೂಲಸ್ವರೂಪ ಬದಲಾಗದಿರಲಿ | ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ಬಳಸಿ ಬಿಸಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿದೇಶಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳು 
