ಗುಂಡಾಪುರ: ಲಕ್ಷ ದೀಪೋತ್ಸವ ಇಂದು

<p>ಹಲಗೂರು: ಕಾರ್ತೀಕ ಮಾಸದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸಮೀಪದ ಗುಂಡಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬೆಟ್ಟದ ಅರಸಮ್ಮ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ನ.18ರಂದು ಸಂಜೆ ಲಕ್ಷ ದೀಪೋತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಅಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೆಟ್ಟದ ಅರಸಮ್ಮ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ದೇವಿಗೆ ಹೂವಿನ ಅಲಂಕಾರ, ಗಣಪತಿ ಪೂಜೆ, ಪಂಚಾಮೃತ, ಅಭಿಷೇಕ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿವೆ. ಸಂಜೆ 7ಕ್ಕೆ ದೇವಾಲಯದ ಅವರಣದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ ದೀಪೋತ್ಸವ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದು, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಭಕ್ತರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು. ಪೂಜೆಯ ನಂತರ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಆಯೋಜಕರು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>