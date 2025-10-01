ಬುಧವಾರ, 1 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictmandya
ADVERTISEMENT

Cuavery Arathi | ಮಂಡ್ಯದವರ ಮನಸು ಬೆಲ್ಲ, ಸಕ್ಕರೆಯಂತೆ: ವಿನಯ್ ಗುರೂಜಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 1 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:47 IST
Last Updated : 1 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:47 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಕಾವೇರಿ ಆರತಿ ಬಳಿಕ ಕೆಆರ್‌ಎಸ್‌ಗೆ ಆಗಮಿಸುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಈ ಆರತಿ ದೀಪಾಲಂಕರ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಪ್ರತಿ ನಿತ್ಯ 25 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಂದಿ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
ಜಯಂತ್ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ
ಕಾವೇರಿ ತಾಯಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪೂಜೆ ಆರತಿಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಕೃಷಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಲಾಗಿದೆ
ರಮೇಶ ಬಂಡಿಸಿದ್ದೇಗೌಡ ಶಾಸಕ 
Mandyacauvery

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT